Lutte contre le sida : le "deepfake" de Donald Trump déjà vu 3 millions de fois

SANTÉ – Et si une fausse vidéo devenait finalement une réalité ? C’est ce qu’espère Solidarité Sida, qui a publié ce dimanche un "deepfake" (fausse vidéo) de Donald Trump annonçant la fin de la maladie. Une intox pour inciter les chefs d'Etats à rendre les traitements accessibles à tous. En 48h, elle a été vue 3 millions de fois.

"J’ai une grande nouvelle. Aujourd’hui, nous avons éradiqué le sida". Ces mots sortent de la bouche de Donald Trump, dans une vidéo postée dimanche sur les réseaux sociaux. Encore une bourde ou un effet de manche du Président américain ? Non, cette fois-ci, Donald Trump n'y est pour rien. Cette vidéo est une deepfake, comprendre un montage où, grâce aux nouvelles technologies, on fait bouger la bouche de l'hôte de la maison blanche lui prêtant des mots qu'il n'a jamais prononcé. Une fausse vidéo hyperréaliste, mais pour la bonne cause, clame Solidarité Sida, à l'origine de cette supercherie. "Il aura fallu un comédien, des modélistes 3D et de puissantes machines pour faire correspondre le visage de Trump et les paroles qui lui sont prêtées dans cette vidéo plus vraie que nature", raconte l'association.