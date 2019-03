Ma vie après... avoir retrouvé l'audition : "Ça me permet de vivre à nouveau"

Désormais à mi chemin entre le monde des malentendants et des entendants, il se rend compte des injustices envers les malentendants. "Quand on fait des travaux pour installer une rampe PMR (personnes à mobilité réduite, ndlr), même si personne ne l'utilise après, on ne l'enlève pas. En revanche si pour une conférence on a dépensé des centaines d'euros dans un système de transcription, et qu'aucun sourd ne vient, la prochaine fois on en mettra pas ! Et ce n'est pas normal."





Pour lutter à son échelle contre ce manque, Maxime a décidé de consacrer son temps libre "à un petit projet fou pour essayer de changer le monde", comme il l'appelle. "Mes oreilles bioniques coûtent 40 000 euros, et ce sont vos impôts qui les ont payées !" dit-il en riant. "Alors soit je dis 'merci au revoir', soit je donne de mon temps et de mon savoir pour rendre à la société un peu de ce qu'elle m'a donnée" explique-t-il. Grâce à ses qualités d'informaticien, Maxime travaille donc depuis deux ans sur une plateforme de transcription, accessible en ligne. Pour bien moins cher que ce que proposent les compagnies ayant déjà développé ce concept, il oeuvre progressivement pour équiper les entreprises et les universités. "J'ai surmonté mon handicap, mais maintenant je veux apporter ma petite pierre à l'édifice."