Maladie de Kawasaki : ce que l'on sait sur cette pathologie touchant les enfants

La mort d'un enfant de 9 ans, atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, soulève des interrogations et des inquiétudes. C'est le premier cas en France, le "deuxième en Europe après la Grande-Bretagne", confirme Fabrice Michel, chef du service de réanimation pédiatrique de La Timone.

Un syndrome proche de la maladie de Kawasaki qui reste toutefois rare. En France, 125 cas ont été recensés entre le 1er mars et le 12 mai, dont plus de la moitié en région parisienne, selon "Santé publique France". Soixante-cinq enfants ont dû être traités en réanimation et 25 en unité de soins critiques. Les autres enfants ont été hospitalisés en service de pédiatrie. Plus de la moitié des cas ont été déclarés en Île-de-France. Un tiers avait entre 5 et 9 ans, un peu plus d'un quart entre 10 et 14 ans et autant entre 1 et 4 ans.

Les symptômes de cette pathologie sont une forte fièvre, des douleurs abdominales et troubles digestifs, une éruption cutanée, une conjonctivite et la langue qui rougit, gonfle et prend un aspect de framboise.