Maladies hivernales : l'épidémie de grippe accélère en France, celle de bronchiolite se poursuit

Par ailleurs, un grand nombre de régions se trouvent au stade préalable, celui de la phase pré-épidémique, comme la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes. La Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté sont, elles, encore épargnées.

Les hôpitaux n'avaient pas besoin de ça. Dans un contexte sanitaire rendu particulièrement tendu par l'expansion rapide du variant Omicron, d'autres maladies hivernales gagnent du terrain. Ainsi, l'épidémie de grippe continue de s'accélérer dans l'Hexagone. La semaine de Noël a été marquée par une "poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe, particulièrement chez les enfants", indique ce mercredi Santé Publique France. L'Île-de-France est désormais considérée comme en phase épidémique et rejoint ainsi l'Occitanie, première région de métropole à avoir franchi ce seuil la semaine précédente. En Outre-mer, Mayotte et La Réunion sont également particulièrement touchées.

Pour ne rien arranger, la bronchiolite reste à un niveau inquiétant en France. La semaine dernière, l'ensemble des régions restaient touchées par cette épidémie, une situation qui perdure depuis début novembre. Néanmoins, un léger recul semble progressivement s'opérer. Il y a eu "une baisse des passages aux urgences [et] des hospitalisations", confirme Santé publique France. Au total, la semaine dernière, 3824 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences à cause de la bronchiolite, une maladie courante et très contagieuse qui provoque une toux et une respiration difficile. Un gros tiers d'entre eux ont été hospitalisés.