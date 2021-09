Manifestations anti-pass sanitaire : 8e samedi de mobilisation, à quoi faut-il s'attendre ?

Ce samedi, plus de 200 mobilisations sont de nouveau prévues dans toute la France contre le passe sanitaire. Il s'agit du huitième week-end consécutif, après la rentrée scolaire marquée par le lancement d'une campagne de vaccination ouverte aux plus de 12 ans.

Mais ces dernières semaines, la mobilisation a semblé marqué le pas : 160 000 manifestants recensés samedi dernier par le ministère de l'Intérieur, contre 175 000 la semaine précédente et 215 000 sept jours plus tôt. Le collectif militant Le Nombre jaune , qui publie un décompte ville par ville, avait de son côté comptabilisé 323 294 manifestants "minimum" samedi dernier, contre 361 818 la semaine précédente.

Une telle extension, déjà évoquée début août par le ministre de la Santé Olivier Véran, devra faire l'objet d'un texte de loi au Parlement. Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire a été étendu le 9 août à l'accès aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale et le 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public. Les forces de l'ordre ont réalisé quelque 179 000 contrôles et 1 331 verbalisations depuis l'entrée en vigueur du précieux sanitaire le 9 juin.