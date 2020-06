Manifestations pour l'hôpital : des dizaines de milliers de soignants dans la rue, des affrontements à Paris

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct consacré aux manifestations pour l'hôpital des médecins, aides-soignants et infirmiers, qui, après trois mois de crise sanitaire, vont battre le pavé un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital.

De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux...).

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mardi à la mi-journée devant le ministère de la Santé à Paris, pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'hôpital public et plus largement de l'ensemble du système de santé. De nombreux infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile, mais aussi quelques gilets jaunes, étaient rassemblés derrière une banderole "Il est urgent d'agir", a constaté un journaliste de l'AFP.

Paris, Metz, Rennes, Dunkerque... plus de 200 manifestations de soignants ont lieu ce mardi dans l'Hexagone. Objectif : obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ehpad.

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la situation s'est aggravée alors que les soignants ont continué à être en première ligne face à l'épidémie. À Roubaix, tous veulent plus de reconnaissance et estiment que les primes ne sont pas une solution sur le long terme. Ils espèrent également que les choses vont changer après cette crise.

Les grévistes réclament des engagements fermes de la part du gouvernement. Ils veulent également rappeler leurs revendications : plus de moyens dans les hôpitaux, un gel des fermetures de lits et la revalorisation des salaires d'au moins 300 euros.

Les soignants, en majorité des infirmières, sont sortis en bloc ce mardi en France : 18.000 à Paris, au moins 4.000 manifestants à Bordeaux et 3.500 à Marseille , 2.600 à Montpellier, 1.500 à Caen, 1.300 à Rennes, mais aussi 800 à Gap, 1.200 à Chambéry, 1.300 à Ajaccio, 2.400 à Tours, 5.500 à Nantes et 6.000 à Lyon, selon la police.

Les soignants, en majorité des infirmières, sont sortis en bloc ce mardi en France : 18.000 à Paris, au moins 4.000 manifestants à Bordeaux et 3.500 à Marseille , 2.600 à Montpellier, 1.500 à Caen, 1.300 à Rennes, mais aussi 800 à Gap, 1.200 à Chambéry, 1.300 à Ajaccio, 2.400 à Tours, 5.500 à Nantes et 6.000 à Lyon, selon la police.

Ils veulent mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire pour obtenir des avancées. Ce mardi, une nouvelle journée de grève et de manifestations des soignants est prévue dans les hôpitaux et les Ehpad, alors que les discussions menées dans le cadre du "Ségur de la santé" semblent piétiner. Le mot d'ordre de cette mobilisation, organisée à l'appel d'une coalition de syndicats (CGT, FO, SUD, Unsa...) et de collectifs hospitaliers (Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences) : "Fini les applaudissements, place aux rassemblements".

Certes, infirmiers, médecins ou aides-soignants des établissements publics comme privés ont obtenu une prime, 1500 euros pour ceux ayant travaillé dans les départements les plus durement touchés par la crise du Covid-19, principalement en Île-de-France et dans l'est, 500 euros pour les autres. Mais pour ces soignants, auquel le gouvernement a prévu de rendre hommage lors du 14 juillet, c'est largement insuffisant.