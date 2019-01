Manque de moyens, services surchargés... 3 solutions pour sortir la psychiatrie de l'"état d'urgence"

Pr Pierre-Michel Llorca - Depuis environ 25 ans, il y a une diminution des moyens affectés à la psychiatrie – une diminution des lits disponibles (places disponibles en hôpital psychiatrique, ndlr) et de fait, du personnel. En psychiatrie, ce qui est onéreux, c’est le personnel puisque nous n’avons pas de machines ou de robots chirurgicaux ultrasophistiqués. De 1990 à 2011, 55.000 lits ont été supprimés. Ces moyens n'ont pas été transférés vers le déploiement de stratégies ambulatoires, c’est-à-dire la possibilité de prendre des patients en charge sans qu’ils soient hospitalisés : sur cette même période, le nombre de places ambulatoires ouvertes a été de l'ordre de 15.000 à 17.000.





C'est significatif, parce que dans le même temps, il y a une augmentation importante des demandes. Ce n’est pas que la fréquence des maladies augmente mais probablement qu’on les identifie mieux, probablement qu’il y a une plus grande sensibilité de la société au mal-être, on parle beaucoup des risques psycho-sociaux, des traumatismes, etc. Il y a une sollicitation des professionnels de la santé mentale de plus en plus importante et en face une diminution des possibilités de plus en plus importante. Au final, l’équation est simple et cela donne des situations de tension extrême. À un moment, on n’arrive plus à travailler.