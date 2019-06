Maquillage pour enfants : attention danger, alerte une enquête de la CLCV

Cette enquête menée sur deux brillants à lèvres, cinq vernis et deux mallettes de maquillage, démontre la présence de substances toxiques : ils contiendraient des perturbateurs endocriniens, des substances cancérogènes et des allergènes. L'association révèle ainsi que des MOSH et des MOAH, des huiles minérales issues du pétrole et jugées préoccupantes pour la santé, ont été retrouvés dans les rouges et brillants à lèvres pour enfants passés au crible. Les MOSH sont soupçonnés d’être "bioaccumulables dans le foie et les MOAH seraient susceptibles d’être cancérigènes", assure l'étude. Les analyses réalisées en laboratoire ont, par exemple, établi que les brillants à lèvres de la mallette "Make it real" contenaient jusqu’à 42% de MOSH, un pourcentage largement supérieur aux doses (5%) recommandées par l’association professionnelle européenne des industries cosmétiques, Cosmetics Europe.





La majorité des vernis destinées aux enfants ne contiendraient pas de solvants volatiles, ceux-ci étant souvent remplacés par de l'eau. Mais l'enquête assure que trois des cinq produits analysés comportaient du phénoxyéthanol, un conservateur qui peut avoir des effets sur le foie. Dans un produit de la gamme "Rêve de princesse - Ma manucure créative", ont ainsi été retrouvés à la fois du phénoxyéthanol et des doses très élevées de styrène, un potentiel perturbateur endocrinien.