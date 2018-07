Marre de vous faire piquer ? Des solutions bios et naturelles pour lutter efficacement contre les moustiques

Vous en avez assez de vider des tonnes de bombes insecticides dans votre maison pour lutter contre l’invasion de moustiques ? Cela n’est ni bon pour votre porte-monnaie –ces produits sont souvent onéreux-, ni pour la planète ou votre entourage tant on trouve parfois de substances chimiques nocives ou des perturbateurs endocriniens. Pas de panique, il y a des solutions simples et naturelles qui ne relèvent pas uniquement du secret de grand-mère.





La femelle moustique, la seule qui pique afin de faire maturer ses œufs, se fie en fait à son odorat et flaire le dioxyde de carbone que nous rejetons (les adultes sont des cibles bien plus privilégiées que les enfants), même à près de 50 mètres de distance. Et nous ne sommes pas tous égaux face aux piqûres, notre taux de sucre dans le sang ou certaines odeurs corporelles (taux élevés de stéroïdes, cholestérol, acides butyrique ou lactique) pourraient être des indicateurs et faire de nous des sujets plus ou moins propices.