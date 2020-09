Quatorzaine : pour Martin Hirsch, "il vaut mieux 8 jours bien respectés que 14 jours mal respectés"

Sur ce sujet, Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, invité politique ce lundi sur LCI, assure qu'"il vaut mieux 8 jours bien respectés que 14 jours mal respectés" : "On a du mal à savoir si les Français les respectent, précise-t-il. On a du mal à savoir, on contrôle peu, c'est souvent compliqué : si on a les résultats après quelques jours, on se dit 'si je me suis pas isolé les jours d'avant, vais-je m'isoler les jours d'après ?'. On a quelque chose où l'on peut resserrer les mailles du filet et on y travaille tous."

Interrogé ce dimanche sur LCI, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a tiré la sonnette d'alarme : "Aujourd'hui on a une croissance de 30% du nombre de cas par semaine, de 15% du nombre d'hospitalisations. Si on continue avec ce même rythme, on arrivera sur une situation critique en décembre dans plusieurs régions de France" prévient-il. D'où une question légitime : allons-nous droit dans le mur ?

"On peut encore éviter d'aller dans le mur, tempère le directeur général de l’AP-HP. On retrouvera une situation compliquée économiquement avec des besoins de restriction de circulation, sanitairement avec des hôpitaux pleins. On y irait si on n'arrive pas à fléchir cette tendance dans un mois et demi ou deux mois mais il est tout à fait encore temps de l'infléchir. C'est pour cela que tout le monde insiste sur la nécessité de dépister mieux et plus rapidement, de tracer mieux et plus rapidement, d'isoler et de respecter les différentes mesures pour éviter le mur et on doit l'éviter."