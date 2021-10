Martinique : face à une situation sanitaire "très fragile", l'État veut prolonger l'état d'urgence

"Ce territoire a, comme le reste des Antilles, été confronté cet été à une vague épidémique d'une grande ampleur", avec un taux d'incidence sur sept jours consécutifs qui a dépassé 1000 cas pour 100.000 habitants, rappelle l'amendement. "Si la circulation du virus a depuis diminué, elle se maintient toutefois à un niveau élevé, avec un taux d'incidence qui est resté compris entre 120 et 150 cas pour 100.000 habitants au cours des trois dernières semaines, alors qu'un couvre-feu entre 19h et 5h est encore en vigueur", indique le texte.

Selon cet amendement, "les mesures prises pour protéger la population seront en permanence adaptées et proportionnées à la situation sanitaire et, comme cela a été fait à La Réunion le 15 octobre 2021, il sera mis fin de manière anticipée à l'état d'urgence sanitaire si l'application de ce régime n'est plus nécessaire". Le projet de loi "vigilance sanitaire", qui comprend le recours possible au pass sanitaire ainsi que d'autres mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19, sera examiné mercredi en commission au Sénat puis jeudi en séance.

Au 22 octobre, le taux d’incidence s’élevait à 136 pour 100 000 habitants en Martinique contre 85 dans la capitale.