Masques en tissu à éviter, 2 m de distanciation... Les nouvelles recommandations face aux variants du Covid-19

Va-t-on devoir dire adieu aux masques en tissu, cousus par nos soins ? C’est ce que recommande le Haut conseil de la santé publique (HCSP), lundi 18 janvier. Face au variant britannique du Covid-19, plus contagieux, l’instance juge qu’il est préférable de se tourner vers des protections plus sûres et contrôlées.

La contagiosité plus importante du variant anglais du virus a également poussé l’HCSP à revoir ses recommandations quant à la distanciation physique. Il encourage à respecter une distance de sécurité de 2 mètres et non 1 mètre entre chaque personne. "A l'occasion des avis du mois de décembre sur les commerces ou sur les fêtes de fin d'année, on est effectivement passé à ces 2 mètres. La pénétration des nouveaux variants (...) est peut-être l'occasion d'officialiser ces 2 mètres", a estimé Didier Lepelletier.