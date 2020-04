Coronavirus : un masque réutilisable 100 fois conçu par Michelin et des chercheurs

Des industriels et des chercheurs, dont certains employés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Grenoble et Michelin à Clermont-Ferrand, ont mis au point un masque réutilisable 100 fois et d'un coût grand public de 28 euros. Conçu par une imprimante 3D parmi les plus performantes au monde, ce masque est la dernière version parmi cinq prototypes testés en à peine 15 jours.