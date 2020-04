Masques "alternatifs", écharpes, masques lavés... que faire si vous n'avez pas de "vrai" masque ?

LE WE 13h

Serons-nous bientôt tous masqués ? Après avoir martelé que les masques étaient inutiles contre le coronavirus quand on n'est pas malade, le discours officiel a changé peu à peu cette semaine. La volte-face est venue notamment de l'Académie de médecine qui a estimé vendredi que porter un masque "grand public" ou "alternatif" aux masques médicaux, qui doivent eux rester réservés aux professionnels de santé et aux patients infectés, devrait être rendu obligatoire pour les sorties pendant la période de confinement et lors de sa levée.

Réponse de l'exécutif : "On doit être capable de produire des masques pour des personnes qui ne sont pas des soignants, qui sont des personnes en deuxième ligne, qui vont être en contact avec le public, voire demain de proposer à tout le monde de porter une protection... On est en train de discuter de cela avec le conseil scientifique, les experts de virologie, les agences sanitaires, on est en train de leur demander de réévaluer la doctrine", a expliqué ce vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une interview avec Brut. "C'est en constante évolution", a-t-il affirmé. Même son de cloche, pour le directeur général de la Santé : "Nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter (...) ces masques alternatifs qui sont en cours de production", a affirmé vendredi le Pr Jérôme Salomon.

Ce nouveau discours risque toutefois d'alimenter la confusion du public. D'autant que les masques chirurgicaux, même s'ils sont préférables aux masques en tissu, selon le Pr Gilles Pialou, font pour l'instant défaut. Alors, même si les meilleures protections restent le lavage fréquent des mains, le respect des distanciations ainsi qu'un confinement strict, comment s'y retrouver ? On vous explique.