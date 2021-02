Masques, vaccins, confinement… Nos 10 infos vérifiées de la semaine sur le Covid

Faut-il se reconfiner ? La question est dans toutes les têtes depuis plusieurs jours. Mais cette mesure est-elle vraiment efficace ? Une étude publiée le 5 janvier semble établir le contraire. Pire, un confinement draconien aggraverait l'épidémie, conclut l'équipe de chercheurs de Stanford après avoir comparé les indicateurs de pays ayant appliqué des mesures plus ou moins restrictives. Problème : la méthodologie utilisée laisse à désirer et les résultats des scientifiques, très partagés par les anti-confinement, sont aussi très critiqués par la communauté scientifique.

Si les données manquent encore pour faire un bilan de l'efficacité de la vaccination, on fait le point sur ce que montrent les premiers chiffres en Israël, pays le plus avancé avec déjà un cinquième de sa population vaccinée.

Les doses se font encore attendre pour pouvoir vacciner à grande échelle en France. Le gouvernement assure toutefois que les doses sont réparties équitablement entre les territoires, en tenant compte du nombre des seniors de plus de 75 ans et des soignants de plus de 50 ans. La réalité est plus compliquée et des élus dénoncent "une organisation à deux vitesses".