Médecine : enfin des piqûres indolores !

Vous êtes peut-être bélénophobe. Ce terme désigne ceux qui ont une peur panique des piqûres. Dans notre pays, une personne sur dix est concernée par cette phobie. De nouvelles techniques sont pourtant à l'étude pour qu'il n'y ait plus d'injection à subir. Nos journalistes nous en disent plus sur ces nouveaux procédés.



