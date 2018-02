Médecine : les autotests sont-ils fiables et utiles ?

Une nouvelle étude réalisée par l'Académie nationale de pharmacie donne un coup de projecteur sur les autotests. Ces dispositifs permettent de réaliser soi-même un examen et promettent de détecter diverses maladies telles que le diabète, le VIH ou le cholestérol. S'ils sont souvent perçus de façon favorable, leur utilité est désormais mise en doute. Sur les treize tests passés au banc d'essai, quelques uns seulement se sont révélés utiles, tandis que d'autres seraient insuffisants, voire incomplets.



