Légalisation du cannabis thérapeutique : tous les voyants au vert ?

Quoi qu’il en soit, il est désormais clair que la question n’est plus un tabou. Au contraire, si elle était à l’ordre du jour au Sénat, cela fait bien longtemps que la société civile et les professionnels du secteur en débattent. Ainsi, plus de 82 % des Français sont favorables à une utilisation du chanvre dans un cadre médical selon une étude réalisée en juillet 2018 pour Terra Nova et Echo Citoyen. Une opinion d’autant plus forte chez les patients. Présente lors d’une conférence de presse à la veille du débat dans l’hémicycle, Mado Gilanton, la porte-parole du collectif Espoir (im)patient, décrit même une "urgence". "Aujourd’hui les patients se rendent compte que le cannabis à visée thérapeutique est utile", explique-t-elle, rappelant qu’ils deviennent "à la merci des marchés". "Aujourd’hui on fait notre propre médecine, ce qui est toujours un danger."





Car ce sont entre 300.000 et un million de patients qui pourraient être concernés. Alors, de nombreux scientifiques défendent l’ouverture d’une certaine légalisation. Le Professeur Amine Benyamina, lui aussi présent lors de la conférence de presse, a estimé qu’il était "dommage" de ne pas pouvoir faire bénéficier de cette plante médicinale aux patients. Chef du service d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, à Villejuif (Val-de-Marne), un établissement devenu référence dans la question, il a reproché à certains praticiens de "mettre en avant leur opinion de citoyen" au détriment des "arguments scientifiques".