Médecins spécialistes : plusieurs mois pour un rendez-vous

La nouvelle réforme du système de santé sera l'un des principaux chantiers du gouvernement, quel qu'en soit sa composition. Une étude publiée ce mardi 9 octobre confirme qu'il y a urgence. En effet, les fils d'attente s'allongent devant les cabinets des médecins spécialistes. Il faut attendre en moyenne un mois et demi pour voir un gynécologue ou un rhumatologue, deux mois pour un dermatologue, et plus de deux mois et demi pour un ophtalmologue.



