Médicament contre l'alcoolisme : à peine autorisée, la vente du Baclocur déjà suspendue

Deux jours d'autorisation, et puis plus rien. Mercredi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de suspendre la commercialisation du Baclocur en tant que seul médicament à base de baclofène autorisé pour traiter l'alcoolisme. Depuis lundi, sa vente avait été autorisée par l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), sous conditions et à doses limitées. Mais la justice en a donc décidé autrement.

En cause, la controverse autour de la molécule baclofène. En effet, les autorités sanitaires mettent en garde contre les risques que peut causer le Baclocur, "un médicament pas anodin" qui "doit être manié avec beaucoup de précautions", avance l'ANSM. Selon elle, utilisé à fortes doses (plus de 180 mg par jour), le baclofène fait plus que doubler le risque de décès par rapport aux autres médicaments contre l'alcoolisme, et accroît de 50% le risque d'hospitalisation. C'est pourquoi initialement, l'agence a décidé de n'autoriser la prescription de Baclocur qu'à une dose maximale de 80 mg par jour, et après échec des autres traitements.