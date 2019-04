Médicaments : bientôt sur Internet et en supermarché ?

La vente de médicaments sur Internet demeure une activité très encadrée dans notre pays. Elle n'est autorisée que pour les produits pharmaceutiques délivrés sans ordonnance et exige l'existence d'une pharmacie physique où des pharmaciens procèdent à des vérifications sur les commandes. Pour certains, elle est trop restrictive par rapport aux réglementations établies dans d'autres pays européens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.