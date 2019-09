Médicaments : des tests clandestins découverts dans une abbaye près de Poitiers

JT 20H - Des essais cliniques illégaux ont été découverts dans l'abbaye Sainte-Croix à Saint-Benoît (Vienne). L'Agence du médicament (ANSM) vient de les interdire et annonce avoir saisi la justice ce jeudi.

Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), des essais cliniques totalement illégaux ont été menés en partie dans l'abbaye Sainte-Croix à Saint-Benoît, près de Poitiers (Vienne). Jusqu'à 350 malades de Parkinson et d'Alzheimer y auraient été accueillis. Aussitôt découvertes, ces expérimentations ont été interdites. Mais qui en est à l'origine ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.