Les Académies de médecine et de pharmacie se prononcent pour le déremboursement de l'homéopathie

Il y a un an, 124 professionnels de santé avaient dénoncé dans une tribune publiée dans Le Figaro les médecines alternatives dont fait partie l’homéopathie. Les signataires y voyaient le risque d’une surmédicalisation, du développement d’une méfiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle, et le retardement des diagnostics et des traitements nécessaires. Ils y dénonçaient également le coût pour les finances publiques. "Les produits homéopathiques peuvent être remboursés à 30% (et jusqu’à 90% en Alsace-Moselle) avec un statut dérogatoire les dispensant de prouver leur efficacité", regrettaient les signataires, qui demandaient à l’Ordre des médecins de réagir et d’en stopper le remboursement par la Sécurité sociale.