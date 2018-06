Médicaments : on en prend trop !

D'après une étude menée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, les Français dépensent en moyenne 114 euros de médicament par an et par habitant, faisant de notre pays le plus gros consommateur en Europe. La plupart des pathologies ne relèvent pas d'un traitement chimique, mais les médecins ne résistent pas à la demande des patients de leur donner des cachets pour se soigner au plus vite. D'où l'ouverture à une sorte de "médecine illusoire" ou à des traitements à excès. Quelles peuvent en être les conséquences ? Quid des bonnes mesures à prendre ?



Ce mardi 19 juin 2018, le docteur Marcel Ichou, dans sa chronique "Parlons... santé", nous parle de notre consommation de médicaments. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.