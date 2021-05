Méfiance, ces images ne montrent pas du tout des tests PCR truqués

Trop sensibles, inutiles, dangereux, inefficaces... Les tests de détection du Covid-19 ont subi depuis le début de l'épidémie tous les reproches possibles et imaginables. Des mises en causes souvent abusives, qui font écho à des messages largement relayés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines.

Des photos sont en effet partagées par des internautes, montrant ce qui ressemble fort à des emballages de tests PCR. Des inscriptions attirent pourtant le regard et suscitent le doute : sur certains, on peut en effet lire la mention en anglais "positive" (positif), quand sur d'autres, c'est le terme "negative" (négatif) qui est apparent. Ce qui suggère aux yeux des plus suspicieux que les tests en questions sont truqués, conçus pour donner des résultats prédéfinis quelle que soit la personne qui va l'utiliser. Une analyse trompeuse puisqu'il s'agit en réalité d'un dispositif visant justement à garantir la fiabilité des tests. Explications.

Quelle crédibilité accorder à cette image, comme à celles similaires que l'on voit circuler sur les réseaux ? S'agit-il d'un "fake", comme le suggèrent certains ? Grâce aux éléments lisibles sur les emballages, il est possible de remonter à l'origine de ce produit, dont on découvre après quelques recherches qu'il existe bel et bien. Il s'agit en effet d'une partie d'un dispositif de tests antigéniques, commercialisés par l'entreprise pharmaceutique suisse Roche. Sur son site Internet, on retrouve la référence, du produit, avec des photos qui confirme l'existence de ces écouvillons "positifs" et "négatifs".

Il faut préciser d'emblée qu'ils sont fournis au sein d'un kit qui contient pas moins de 25 tests antigéniques. Un détail qui a son importance. Ces écouvillons sont présentés comme "de contrôle". Et leur but n'est à aucun moment d'être utilisé sur des patients. En effet, dans une boîte qui contient autant de tests, il est nécessaire de s'assurer que le réactif (servant à déterminer si un résultat est positif ou négatif) se révèle totalement fiable et fonctionnel. Si ce n'est pas le cas, ce sont 25 tests dont les résultats seraient inexploitables, une perte d'énergie et de temps considérable.