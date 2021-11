Méfiance, la Fifa n'a jamais évoqué le décès de 108 footballeurs pros lors des 6 derniers mois

Début juillet, l'OMS évoquait un lien "probable" entre des problèmes cardiaques et certains vaccins permettant de lutter contre le Covid. Des effets secondaires très rares, mais que les militants hostiles à la vaccination avancent très régulièrement pour défendre leur opposition aux injections. En ligne, de multiples messages reprennent en chœur un chiffre qui aurait soi-disant été communiqué par la Fifa. Durant les 6 derniers mois, on comptabiliserait ainsi pas moins de 108 footballeurs professionnels décédés suite à des problèmes cardiaques.

Outre le fait que le statut vaccinal des personnes concernées soit le plus souvent inconnu, il faut préciser que seuls 21 de ces 108 décès concernaient des joueurs de football. Un chiffre qui reste important, mais cinq fois inférieur à celui relayé en ligne. Surtout, ce sont les analyses effectuées par la journaliste qui laissent dubitatif. Celle-ci affirme en effet que par rapport aux années précédentes, le nombre de décès liés à des problèmes cardiaques chez les footballeurs pros est en nette augmentation, environ cinq fois supérieur. Or, pour soutenir sa démonstration, elle fait référence aux pages Wikipedia qui recensent les incidents similaires intervenus par le passé. Une source qui ne peut en aucun cas être jugée fiable, puisque seulement basée sur des contributions d'internautes venant enrichir l'encyclopédie.

Notons par ailleurs que la Fifa suit avec attention la question des malaises cardiaques dans le football, une commission chargée d'établir un "registre sur les morts subites d'origine cardiaque". Cette dernière, note l'AFP, est constituée d'un "groupe de travail de l'Université de Sarrebruck" qui avait recensé "617 cas de morts subites" entre 2014 et 2018. Leurs travaux, publiés dans la revue médicale British Medical Journal, ont conduit à observer plus d'une centaine d'incidents similaires par an. Bien plus que les 4,2 en moyenne sur lesquels s'appuyait la journaliste israélienne.

Interrogés par l'AFP, des représentants de la commission expliquaient ces dernières semaines n'avoir pas observé "plus de décès parmi les footballeurs qu'avant la pandémie". Et d'ajouter n'avoir constaté "aucune dynamique" notable par rapport aux années passées. Outre le fait que nous n'avons généralement aucun élément permettant d'affirmer que les sportifs touchés étaient vaccinés, il s'avère donc que les cas de morts subites d'origine cardiaque n'aient pas connu de recrudescence depuis le lancement des campagnes de vaccination à travers le monde.