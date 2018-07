"Mercenaires" de l’hôpital : les médecins intérimaires gagnent-ils vraiment 3000 euros par jour ?

Pour Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des Syndicats Médicaux français (CSMF), "si le ministère a fixé un plafond à 1404 euros, c’est bien que les hôpitaux payaient forcément des salaires plus élevés à leurs intérimaires", estime le médecin. Encore aujourd’hui, et malgré le décret du gouvernement, "certains hôpitaux payent encore leurs anesthésistes plus de 2000 euros pour 24 heures", (soit 84 euros de l'heure) regrette-t-il. Les salaires des médecins intérimaires sont opaques. "On assiste à une omerta généralisée, les intérimaires n’avoueront jamais leurs salaires, explique Jean-Paul Ortiz. Et les hôpitaux acceptent de payer autant car sinon ils doivent mettre la clé sous la porte". En effet, sans remplaçants, surtout en été, si les services des hôpitaux n’ont pas de médecin, ils sont hors-la-loi. "Cela concerne surtout les services anesthésie et obstétrique, et parfois les urgentistes". Les petits hôpitaux sont souvent les plus concernés.