Messieurs, mangez des fruits à coque : c’est bon pour votre fertilité !

La fertilité masculine, une affaire de noix ? Selon une étude réalisée par des chercheurs espagnols, manger des fruits à coque permettrait en tout cas d’améliorer sensiblement la qualité du sperme. Pour le démontrer, des scientifiques de l'université Rovira i Virgili à Reus avaient réuni 119 hommes "en bonne santé" de 18 à 35 ans avant de les séparer en deux groupes. Dans le premier, les hommes gardaient "leur régime alimentaire à l'occidentale habituel sans fruits à coque". Dans le second groupe, les participants avaient le même régime agrémenté toutefois "de 60 grammes par jour d'un mélange d'amandes, de noisettes et de noix".





Résultat, le sperme des hommes du second groupe était de bien meilleure qualité au terme des 14 semaines d’expérience. Les chercheurs ont notamment constaté une amélioration "d'environ 16% dans le nombre de spermatozoïdes, de 4% dans leur vitalité, de 6% dans leur mobilité, et de 1% dans leur morphologie", résument-ils dans un communiqué de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie.