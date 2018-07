Votre animal souffre de la chaleur : 5 conseils pour le protéger

Chiens, chats, NAC, qui sont les plus fragiles ? ⇒ Parmi les plus exposés, les nouveaux animaux de compagnie (aussi appelé NAC), dont la mode a débuté il y a dix ans. "On a eu énormément de morts spontanées de lapins et de chinchillas en période de fortes chaleurs, rapporte le Dr Kern. Mais aussi des cas de thrombose chez de jeunes chats ou encore des décompensations cardiorespiratoires chez des chiens, notamment les bouledogues, les carlins et les boxers."









Quels sont symptômes à surveiller ? ⇒ Pour repérer un coup de chaleur chez l’animal, certains symptômes ne trompent pas : hyperventilation, déambulation, regard fixe, signes de stress ou augmentation de la température (au dessus de 39,5°c). Dans ce cas, les propriétaires doivent appeler les urgences vétérinaires et agir pour refroidir l'animal, car la situation peut rapidement s’aggraver.





Pour éviter le pire, voici cinq conseils qui protégeront vos animaux de la chaleur.