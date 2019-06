6 conseils pour supporter la canicule quand on est enceinte

Prenez soin de vos jambes. Les jambes lourdes est l'un des désagréments les plus courant chez les femmes enceintes dont la température corporelle est naturellement plus élevée. La chaleur entraine une dilatation des vaisseaux, le sang circule moins bien et les jambes s'alourdissent. Le soir, prenez un bain tiède pour soulager vos jambes et si nécessaire portez des bas de contention.