Comment faut-il habiller ses enfants quand il fait froid ?

Autre préoccupation majeure la matière des t-shirts et autres tricots de peau : "On privilégie le coton et mieux encore, les textiles thermorégulateur que l'on porte à même la peau. Inspirées notamment des vêtements de sport, qui retiennent la chaleur par grand froid, ils sont très fins et empêchent de transpirer. Si on n'en a pas sous la main, et qu'on a trop couvert son enfant, quand on le récupére de la crèche ou de l'école, on ne se contente pas de changer le pull ou le pantalon, il faut le déshabiller complétement et lui mettre des vêtements secs. C'est impératif. Encore une fois, c'est la transpiration dont il faut se méfier, plus que le froid", poursuit Arnaud Pfersdorff.