Missions, personnels... : comment vont fonctionner les brigades anti-Covid ?

Étant donné qu'il s'agit d'un geste médical, seuls les médecins, les internes et les étudiants suffisamment avancés dans leur cursus médical seront habilités à y prendre part. Ces interventions ont pour but de briser la chaîne de contamination du coronavirus.

Les équipes seront donc composées d'un binôme : un volontaire au profil médical et un volontaire au profil social. En tout, ils passeront une heure chez les patients. "Quand le prélèvement sera fait, on leur redira les gestes barrières, on leur donnera des masques et du gel hydroalcoolique", explique Medina, étudiante en soins infirmiers. D'autres volontaires se chargent de la partie logistique, et préparent gants, sacs poubelles et masques.