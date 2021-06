Mode d'emploi, numéro vert... Voici tout ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire

C'est la principale nouveauté de cette nouvelle phase du déconfinement. Le pass sanitaire entre ce mercredi dans la vie des Français. A compte du 9 juin, il devient le sésame nécessaire pour entrer dans certains lieux ou événements accueillant plus de 1000 personnes : stades, salles de concert, chapiteaux, festivals, foires et salons, etc...

Pour que votre pass sanitaire soit validé, vous devez être en possession de l'un des trois documents suivants. Une seule de ces trois "preuve" est nécessaire.

- Un certificat de test négatif de moins de 48 heures sous réserve qu'il soit certifié par un QR Code lisible.

- Un certificat de rétablissement, c'est à dire un certificat de test positif d'au moins 15 jours et de moins de six mois. "Seuls les résultats des tests RT-PCR et des tests antigéniques certifiés avec QR Code seront admis. Un test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il date de plus de 15 jours après le prélèvement et sera valable jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement", détaille un communiqué du gouvernement.

-Un certificat de vaccination. Attention, celui ci doit attester d'un schéma vaccinal complet. A noter que ce certificat peut être téléchargé sur le portail de l'Assurance maladie. Si vous avez été vacciné avec un vaccin à 2 injections, le schéma vaccinal est considéré comme complet 2 semaines après la deuxième injection. Pour un vaccin à une doses (Johnson&Johnson), il faut attendre 4 semaines après l'injection.