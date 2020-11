Moderna annonce un vaccin efficace à 94.5% : "Ça n’a rien à voir avec la vérité scientifique"

Et de trois. Après l’annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech et l’institut de recherche russe Gamaleya, la semaine dernière, c’est au tour de la société de biotechnologie américaine Moderna d’annoncer, lundi 16 novembre, que son candidat-vaccin contre le Covid-19 est efficace à 94,5%. Touche-t-on au but alors que la course au vaccin s'accélère indéniablement ? Le professeur Jean-Jacques Zambrowski, médecin hospitalier et professeur d’économie de la santé reste prudent. "Tout ça n’a rien à voir avec la vérité scientifique, explique le spécialiste sur LCI en ajoutant : rien n’est faux, mais il faut savoir lire exactement ce qui n’est pas à la portée des non-spécialistes."