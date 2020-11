Moderna, Pfizer, AstraZeneca... Pourra-t-on opter pour le vaccin de son choix ?

Le Conseil scientifique estimait par ailleurs que quel que soit le type de vaccin -stérilisant ou non- les personnes à vacciner en priorité devraient être les plus exposées en raison de leur profession, comme les personnels de santé. Comme l’a développé vendredi 20 novembre le Pr Daniel Floret, vice-président de la Commission des vaccinations de la Haute autorité de santé (HAS), "ceux qui seront vaccinés en premier seront les professionnels de santé et du médico-social en contact direct avec les malades, et les personnes les plus à risque de formes graves de la maladies, personnes âgées ou ayant des comorbidités". Chargée de guider la stratégie de vaccination, la HAS doit publier le 30 novembre des recommandations plus précises des publics à protéger en priorité. Dans son allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron a indiqué que la campagne de vaccination ciblerait d'abord "les personnes les plus fragiles, et donc les plus âgées".