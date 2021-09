Montargis : critiques après la décision du maire d'imposer le pass sanitaire dans les gymnases

Pour les professeurs, c'est l'incompréhension. "On a un temps qui est assez limité avec nos élèves", explique Mickaël Tarraud, professeur d'EPS au collège du Chinchon, embêté de devoir réaliser le contrôle lui-même et ainsi de "casser un peu le secret médical vis-à-vis des élèves". Difficile pour les enseignants de laisser des élèves de côté sous prétexte qu'ils ne seraient pas vaccinés. Certains envisagent donc de donner cours à l'extérieur pour s'affranchir de la contrainte du pass.

Le maire de Montargis, dans le Loiret, ferait-il de l'excès de zèle ? Par arrêté municipal, le maire LR, Benoît Digeon, a instauré l'obligation pour les enfants scolarisés de plus de 12 ans de présenter le pass sanitaire pour l’utilisation des installations sportives, rapporte France 3 Centre Val de Loire. La mesure, qui prendra effet le 1er octobre, concerne également les cours d’éducation physique et sportive (EPS).

"Il y a trop de brassages dans le gymnase, avec les personnels techniques des clubs qui vont croiser plusieurs groupes scolaires, il y a le personnel d'entretien de la mairie qui va aller faire des interventions et croiser ces groupes, puisqu'il y a des co-activités dans le gymnase", justifie de son côté le maire de la commune auprès de France 3 Centre Val de Loire. "Si demain, il y a un cluster dans l’un des gymnases de Montargis, on cherchera des responsables et moi, je ne veux pas être responsable des choses que je ne maîtrise pas", ajoute-t-il auprès de France Bleu Orléans. "On nage en plein délire" rétorque auprès de la radio loirétaine Laurianne Delaporte, co-secrétaire du Snuipp-Fsu dans le Loiret, pour qui il n'existe pas de brassages au gymnase.

L'édile assure avoir reçu l'aval de la préfecture et du rectorat. Le syndicat des professeurs d’éducation physique, lui, a écrit à la direction académique pour obtenir des éclaircissements quant au protocole à suivre.