1432 morts de la canicule : le ministère de la Santé a-t-il des moyens fiables pour les comptabiliser ?

À LA LOUPE – Agnès Buzyn a présenté les chiffres de la surmortalité liée aux violentes canicules de l'été. Comment fait-on pour attribuer aux fortes chaleurs un décès ? LCI s'est penché sur les méthodes de calcul utilisées.

1500 décès de plus par rapport à un été moyen , d'où vient un tel chiffre ? Si comptabiliser les décès liés au cancer ou à des accidents de la circulation semble plutôt aisé, à quoi peut-on se fier pour déterminer avec certitude qu'une personne âgée ou tout autre citoyen a succombé d'une canicule ? Explications.

Avec les températures extrêmes enregistrées durant l'été, on pouvait craindre que la canicule ne fasse de nombreuses victimes. Les chiffres du ministère de la Santé, présentés par Agnès Buzyn, montrent pourtant une surmortalité réduite, avec "seulement" 1500 décès supplémentaires par rapport à une période "normale". Nous sommes bien loin des 15 000 morts supplémentaires enregistrés en 2003, qui avaient entraîné une série de réformes pour mieux appréhender les épisodes de fortes chaleurs.

Des effets directs et observables

"Les très fortes chaleurs peuvent entraîner des symptômes très variés", assure Mathilde Pascal, épidémiologiste au sein de l'agence de santé, "elles sont notamment susceptibles de conduire à l'hyperthermie". Derrière ce terme, souvent résumé par l'expression "coup de chaleur", la spécialiste décrit "une température du corps qui augmente, pouvant entraîner la mort au-delà de 41 degrés".

Le patient va rapidement sentir et observer les effets : "la peau qui devient rouge, un état de confusion, des malaises… Il est indispensable de contacter rapidement les secours car l'évolution est très rapide et risque d'entraîner la mort." Conscientes des risques, les autorités de santé ont développé des supports de prévention spécifiques afin d'alerter les populations et réduire les risques. "

L'hyperthermie n'est pas la seule conséquence : l'épidémiologiste précise que "si le corps est exposé à des chaleurs très importantes, il va fournir des efforts très importants pour maintenir sa température interne. S'il y parvient, c'est parfois au prix d'un effort tel qu'il entraîne des conséquences parallèles, en mesure d'entraîner la mort".