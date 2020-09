Covid-19 : pourquoi le bond de la mortalité enregistré hier est en partie biaisé

Toutefois, ces 123 décès supplémentaires - portant le total à 31.249 depuis le début de l'épidémie - ne sont pas tous intervenus entre jeudi et vendredi. Santé publique France souligne que cette hausse de la mortalité était liée à un "rattrapage de données" d'un hôpital de l'Essonne, concernant notamment 76 morts. "Les dossiers d'admissions et de décès" saisis par cet établissement "viennent d'être envoyés de façon rétrospective", explique SpF . "Ce rattrapage de données concerne 237 dossiers d'admissions dont 76 décès (jusqu'à la semaine S29), ce qui explique l'augmentation du nombre de décès déclarés ce jour".

"De ce fait, les indicateurs hospitaliers du 18 septembre 2020, présentés par date de déclaration, présentent une augmentation soudaine dans ce département (l'Essonne, ndlr). Cet impact est également visible à un niveau régional et national", ajoute par ailleurs l'organisme de santé sur la page d'accueil de la plateforme Géodes , qui recense et localise les données des hôpitaux en France.

Il faut donc nuancer le bilan du vendredi 18 septembre puisqu'on parle là de nouveaux décès déclarés et non pas de décès survenus ces 24 dernières heures. Plus simplement, en ne tenant pas compte du "rattrapage" de l'hôpital de l'Essonne, on peut en déduire que le bilan réel est plus proche d'une cinquantaine de décès. Un chiffre plus en adéquation avec celui communiqué la veille.