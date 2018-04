Moustique tigre : ce qu’il faut savoir sur l'insecte qui sévit dans près de la moitié des départements français

Pas bien gros, voire plus petit qu’un moustique commun, le moustique Aedes albopictus de son nom savant, mesure entre 5 et 8 millimètres. Il est facilement reconnaissable grâce à ses rayures blanches et noires sur l’abdomen et sur les pattes, d’où son nom de moustique tigre. Beaucoup moins craintif qu’un moustique commun, il n’attend pas la nuit pour piquer et peut aussi venir prélever un peu de sang au cours de la journée.