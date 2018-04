Alerte au moustique tigre, 42 départements en vigilance rouge : comment le reconnaître et s’en protéger ?

Le moustique tigre, aussi appelé Aedes Albopictus n’est pas bien gros, voire plus petit qu’un moustique commun. Il mesure entre 5 et 8 millimètres, et est donc plus petit qu’une pièce de 1 centime, comme le montrent ces photos sur le site signalement-moustique.fr.





Il se déplace de manière plus lente que le moustique classique, et est donc facile à écraser en vol. Vu de plus près, on distingue qu’il est noir avec des rayures blanches sur les pattes et sur l’abdomen, d’où son surnom de moustique tigre. Il est également beaucoup moins craintif qu’un moustique commun, et n’attend pas la nuit pour piquer, il peut le faire tout au long de la journée. La bête est, en plus, d’une adaptabilité hors du commun, ce qui lui a permis de coloniser 60 pays dans le monde et de faire partie des 10 espèces les plus invasives de la planète, rappelle le site signalement-moustique.fr.