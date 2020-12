Covid-19 : les nouveaux variants, un risque "élevé" d'entraîner plus de morts

Le risque est jugé "élevé". Les variants du Covid-19 récemment identifiés pourraient bien être une source de pression supplémentaire sur les systèmes de santé et une cause de mortalité plus importante du fait de leur plus grande contagiosité, a estimé ce mardi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En d'autres termes, l'agence européenne dresse le raisonnement suivant : puisque les variants du virus sont plus contagieux, ils auront probablement un impact "plus élevé sur le nombre des hospitalisations et le nombre des morts".