Mutation du coronavirus : faut-il s'inquiéter pour l'efficacité du vaccin ?

L'efficacité du vaccin va-t-elle être altérée ? C'est l'une des nombreuses questions qui a émergé dans la foulée de l'apparition au Royaume-Uni d'une variante du nouveau coronavirus, présentée comme plus contagieuse que les autres, à quelques jours du coup d'envoi de la campagne de vaccination au sein de l'Union européenne. "A priori, il n'y a pas de raison de penser que les vaccins seraient moins efficaces", a indiqué ce lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Europe 1. Et de s'en expliquer: "Les deux principaux vaccins qui arrivent ne ciblent pas cette zone mutée du virus (...) À ce stade nous n'avons pas identifié de variant du virus dans le monde sur lequel les vaccins ne sont pas efficaces".

"Tous les autres anticorps qui sont développés par les vaccins continueront d'être efficaces", résume de son côté le Pr Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer, tandis que le Pr Philippe Froguel, généticien au CHU de Lille, se veut quant à lui plus mesuré. Tout en soulignant qu'il faudrait davantage de recul pour évaluer la résistance des vaccins face à cette nouvelle variante, "car pas assez de personnes ont été vaccinées", ce dernier reconnait un avantage qui permettrait à certains laboratoires de revoir rapidement leur formule le cas échant : "Un vaccin ARN est plus facile à fabriquer et à modifier."