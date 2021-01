Mutation du virus : 19 cas détectés en France, deux clusters "à risque" identifiés

Des investigations sont par ailleurs en cours "autour de deux clusters ou cas groupés probables d’injection" par la variante britannique, indique la DGS. Le premier est situé en Bretagne, au sein du pôle gériatrique rennais de Chantepie. Une professionnelle de cette unité de soins de longue durée y a été testée positive, et "un dépistage massif a été réalisé le 4 janvier auprès de 21 résidents et 17 professionnels du service", précise la DGS. Sept tests se sont avérés positifs, "dont quatre présentant une forme variante du virus parmi les résidents".

Suite à un nouveau dépistage réalisé deux jours plus tard, trois résidents et une professionnelle de santé ont été détectés positifs au variant britannique. Désormais, les mesures y sont renforcées : les visites et sorties sont suspendues, tout comme les activités collectives. Les résidents testés positifs à cette mutation ont été transférés dans un secteur dédié, et les professionnels sont isolés à leur domicile, poursuit la DGS. Un nouveau dépistage massif sera réalisé dans une semaine.