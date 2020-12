À l'approche de Noël, l'inquiétude des Français bloqués au Royaume-Uni

Comment en est-on arrivé là ? Samedi dernier, le Premier ministre Boris Johnson a affirmé que le virus présent à dans la capitale britannique serait jusqu'à 70% plus contagieux que la précédente souche. Cette mutation est considérée par Londres comme "hors de contrôles" sur son territoire. L'annonce a provoqué un vent de panique sur la scène internationale. Le lendemain, la France, les Pays-Bas et la Belgique ont décidé de surprendre tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 23 décembre.

Pour les 300 000 Français expatriés, les conséquences sont lourdes. À l'approche des fêtes de fin d'année, ils sont des milliers à entamer un véritable parcours du combattant pour rentrer à temps. "Je suis arrivé à la gare à 8 h, hier soir, le tunnel était fermé, impossible de repartir", témoigne un jeune homme coincé à la gare de St-Pancras International. D'ailleurs, le calme règne dans cette station ferroviaire qui est en temps normal une plaque tournante des échanges internationaux. Que ce soit pour se rendre en Belgique, aux Pays-Bas ou en France, aucune liaison n'est assurée. Sur les écrans de téléphone, les trains affichent complet jusqu'aux fêtes. Idem pour le trafic aérien qui est lui aussi suspendu.

Dimanche, le gouvernement a bien précisé qu'aucun avion, ni train, ni bateau transportant des passagers ne pourra traverser la Manche et ce pour 48 heures, "un délai d'urgence et de précaution" selon Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Chez Eurostar qui a annulé tous ses trains au départ de Londres, "on ne sait pas si cela va durer jusqu'à mardi ou plus longtemps, on attend les annonces gouvernementales", explique une porte-parole de l'entreprise.