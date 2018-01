Elles utilisaient une application comme contraceptif à la place de la pilule : 37 femmes tombent enceintes

Sur son site internet, l'équipe de Natural Cycles explique que la méthode est basée sur des "recherches cliniques" et qu'elle est d'une efficacité "comparable" à celle de la pilule. Revendiquant aujourd’hui plus de 600.000 utilisatrices dans environ 160 pays, elle ne manque pas non plus de rappeler les risques liés à cette méthode de contraception. "Sur une année, cinq femmes sur mille tombent enceintes à cause d’un jour vert mal attribué", peut-on lire. A en croire un porte-parole de Natural Cycles, la méthode utilisée afficherait un "taux de réussite effectif de 93 %" si elle est utilisée correctement.





La société cite à l’appui une étude publiée en 2016 dans la revue scientifique The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care qui, en y regardant de plus près, semble avoir été financée au moins en partie par le concepteur de l’application. La sage-femme Carina Montin préconise pour sa part de délaisser sans plus attendre Natural Cycles au profit d'une "autre contraception plus sûre".