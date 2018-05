Naturopathie : comment éviter les arnaques

Quant à la question des honoraires, ils sont "libres", nous assure-t-on. Toutefois, que ce soit en Île-de-France ou en province, comptez entre 60 et environ 100 euros pour la première consultation bilan. Un montant non remboursé par la Sécurité sociale. Mais de plus en plus de mutuelles prennent en charge une, deux ou trois séances par an. Cela ne coûte rien de vous renseigner.