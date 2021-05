Nice, Cannes, Marseille, Mandelieu... Ces villes où l’on vaccine hors des limites d’âge

HORS CADRE - De plus en plus de villes vaccinent des volontaires ne remplissant pourtant pas les critères d’âge requis. Les maires se justifient.

S’agit-il de passe-droit ? Ou de bon sens ? Pour écouler des doses non utilisées, plusieurs centres de vaccination assouplissent les critères d’accueil et permettent ainsi à toute personne de plus de 18 ans de se faire vacciner avec plus d’un mois d’avance sur la date officielle du 15 juin. Choquant ? Les maires des villes en questions assument. À Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy (LR) invoque une bonne organisation de la campagne vaccinale et une dotation plus régulière en doses des laboratoires Pfizer et Moderna. Conséquence : la mairie proposera la vaccination à tous ses habitants majeurs, sans limite d'âge, à partir de lundi.

Mercredi, c'est la ville de Cannes qui avait dérogé aux seuils officiels, en annonçant l'ouverture de la vaccination à tous les Cannois dès 40 ans, sans comorbidité. La commune, dirigée par David Lisnard (LR), avait justifié cette cible élargie par une nouvelle dotation de vaccins et par la décision de "reporter de 28 à 42 jours l'administration de la 2e injection".

À Nice, la vaccination ayant bien avancé pour les catégories à risques, la métropole a décidé d'élargir celle-ci à toutes les personnes inscrites sur la plateforme mise en place en décembre, pour les samedis 1er et 8 mai, à la seule condition qu'elles aient plus de 18 ans, sans qu'aucune comorbidité ne soit requise. Les volontaires sont contactés, par ordre d'ancienneté d'inscription, en favorisant ceux qui ont coché les cases "travail en lieu clos" ou "en contact avec le public". D'où la possibilité pour un jeune de 18 ans inscrit début janvier de bénéficier dès à présent d'une dose du vaccin du laboratoire Pfizer.

À Marseille, il suffit de se présenter vers 16h au Stade Vélodrome

En Corse ou à Marseille, ce sont les doses inutilisées en fin de journée qui sont offertes, en dérogation des seuils officiels. À Bastia ou dans d'autres localités corses, il faut cependant s'être inscrit au préalable pour pouvoir bénéficier de ces doses qui risqueraient d'être jetées. À Marseille, au stade Vélodrome, il suffit en revanche de se présenter vers 16h, environ une heure avant la fermeture du vaccinodrome, pour bénéficier en fonction des disponibilités d'une dose restante, l'âge restant cependant le critère premier pour ces candidats arrivés à l'improviste. En milieu de semaine, le vaccinodrome du Stade de France avait lui aussi élargi la vaccination en acceptant de vacciner les professions prioritaires (enseignants, policiers, agents d’entretien) sans limite d’âge. La préfecture de Bobigny avait justifié ce choix : "La vaccination contre la Covid-19 se fait progressivement, la priorité étant donnée aux publics les plus vulnérables et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie, ainsi que les professions les plus exposées", rappelle-t-elle dans un communiqué. "Les critères fixés par le Gouvernement et notamment les cibles vaccinales sont évidemment respectés. Il peut arriver toutefois que des souplesses, sans aucune portée générale, puissent être mises en œuvre en fin de journée, afin qu’aucune dose de vaccin ne soit perdue, au jour le jour."

Jeudi, le vaccinodrome de Grenoble, monté par la région Auvergne-Rhône-Alpes au centre de congrès Alpexpo et géré par le CHU, a ouvert ses portes à tous publics provoquant un afflux de volontaires de tous âges. Devant cet afflux de personnes et "pour ne pas provoquer d'incident", l'hôpital a ensuite distribué dans l'après-midi quelque "500 tickets d'accès" aux non-éligibles présents soulignant que "Ce ne (serait) plus possible dans les jours qui viennent". Selon le calendrier officiel, la prochaine tranche de population pouvant accéder aux vaccins sont les 50-59 ans, à partir du 15 mai. Actuellement, seuls les 60 ans et plus sont aujourd'hui éligibles aux vaccins Pfizer et Moderna, la barre descendant à 55 ans pour AstraZeneca et Janssen.