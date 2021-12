Noël sous Covid : tests, invités… Nos 5 conseils pour passer des fêtes sereines

L'ampleur inattendue de la cinquième vague et l'arrivée du variant Omicron ont longtemps fait douter de la bonne tenue des fêtes de Noël. Malgré le franchissement du seuil des 3000 patients hospitalisés en soins critiques lundi et un taux d'incidence record toutes vagues confondues (536,6 pour 100.000), le gouvernement se veut rassurant. Ce mardi matin encore sur France 2, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assurait faire confiance aux Français, qui ont déjà montré l'an passé leur exemplarité.

Si l'exécutif n'a décidé d'imposer aucune restriction pour Noël, il insiste sur la nécessité de se faire tester avant et le jour même des festivités. Lors de son allocution suite à un conseil de défense sanitaire le 17 décembre, Jean Castex a ainsi enjoint "chacune et chacun, vacciné ou non, à se tester dans les heures précédant" les réunions de famille avec un test PCR, antigénique ou un autotest.

Plus tôt ce mois-ci, le 8 décembre, le Conseil scientifique formulait un avis dans lequel il indiquait que "le geste le plus utile consiste, pour tous les participants, et en particulier les moins fragiles, les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister, soit par un autotest le jour même ou soit par un test antigénique, la veille ou le jour même de l’événement". Les experts conseillaient de plus aux organisateurs des festivités de mettre à disposition de leurs invités des autotests. "Pour mémoire, un autotest coûte 5 euros", rappelaient-ils.

Si votre test est positif, vous devez vous isoler immédiatement pour une durée de 10 jours. Dans le cas où vous auriez encore de la fièvre au dixième jour, l'isolement doit se terminer 48 heures après sa disparition. Si le test positif réalisé est de type antigénique ou autotest, il est nécessaire de confirmer son résultat dans les 24 heures suivantes avec un test PCR, considéré comme test de référence.