Non, 115.000 lits ne sont pas vides dans les cliniques privées alors que la seconde vague déferle

Alors que les hôpitaux publics tentent de contenir l'afflux de patients atteints du Covid-19, les établissements hospitaliers privés sont-ils sous-utilisés ? C'est ce que dénonce un internaute, figure des Gilets jaunes et suivi sur sa page Facebook par plus de 100.000 personnes. Très remonté, il assure que "115.000 lits" sont aujourd'hui libres "en clinique privée pendant que des citoyens meurent et sont déprogrammés". Il s'appuie notamment sur un extrait vidéo d'une émission télévisée où un formateur en clinique regrette que le privé ne soit pas mis à contribution.

115.000 lits vides ? Ce chiffre, percutant, est totalement contesté par la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. Contactée par LCI, elle explique que "les 115 000 lits correspondent à l'ensemble des places d'hospitalisation (médecine, chirurgie, etc...) des cliniques privées". De plus, "ce ne sont pas absolument pas des places de réanimation et elles ne sont pas vides non plus".

Lamine Gharbi, le président de la FHB, l'expliquait d'ailleurs il y a une dizaine de jours sur le plateau de LCI : "On prend en charge 30% des patients #COVID19 sur l'ensemble du territoire", assurait-il. Aujourd'hui, dans les régions les plus touchées par l'épidémie, "20% des patients Covid en réanimation" sont par ailleurs pris en charge dans des cliniques privées, le tout "en totale coordination avec les hôpitaux publics sous l'égide des ARS", se félicite la FHP.