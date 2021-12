Non, il n'y a pas eu que "40 malades en une semaine pour 100.000 habitants" en France

Interrogé sur Cnews ce jeudi 23 décembre, l'épidémiologiste, connu pour avoir participé au documentaire complotiste Hold Up , a déclaré que la semaine dernière, la France n'avait enregistré que 40 malades pour 100.000 habitants. Une séquence découpée par la chaîne , mise en ligne sur les réseaux sociaux et devenue virale. La publication a atteint les 250.000 vues en moins de 24 heures. Mais qu'en est-il réellement ?

Alors comment savoir, sur les 369.400 nouveaux cas recensés entre le 13 et le 19 décembre, combien étaient malades ? Impossible de l'évaluer avec certitude. Ceci dit, une récente étude a observé que plus de la moitié (60%) des cas positifs au Covid-19 étaient symptomatiques, et donc malades. Si on rapporte cette estimation au taux d'incidence enregistré en France la semaine dernière, cela représente plus de 320 malades pour 100.000 habitants. C'est huit fois plus que ce qu'affirme Laurent Toubiana.

